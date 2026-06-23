Zukunft geklärt! Moto-GP-Weltmeister Marquez macht weiter

Marc Marquez hat noch nicht genug!

Wie am Dienstag bekannt wird, verlängert der Moto-GP-Weltmeister seinen auslaufenden Vertrag bei Ducati Lenovo um zwei weitere Jahre.

"Ich bin überglücklich. Ich freue mich sehr über diesen neuen Vertrag mit dem Ducati Lenovo Team und darüber, weiterhin Teil dieser Familie zu sein. Als ich mich entschied, zu Ducati zu wechseln, war ich überzeugt, dass dies das wettbewerbsfähigste Projekt war. Sie haben an mich geglaubt, und wir haben eine Beziehung aufgebaut, die auf Vertrauen und harter Arbeit basiert. Mit dieser Vertragsverlängerung haben sie dieses Engagement erneut bekräftigt, meine Zeitvorgaben respektiert und mir die nötige Sicherheit gegeben, um die richtige Entscheidung zu treffen", so der Spanier.

"Weil ich diesen Sport liebe"

Weiter: "In unserem ersten gemeinsamen Jahr haben wir um den Titel gekämpft und ihn gewonnen: ein unbezahlbares Ergebnis, das bestätigt, dass der Weg, den wir eingeschlagen hatten, der richtige war. Ich fahre weiter Rennen, weil ich diesen Sport liebe und noch ehrgeizigere Ziele erreichen möchte. Ich bin überzeugt, dass dies der richtige Ort dafür ist. Solange ich hier bin, werde ich alles geben, um die Zukunft rot zu färben."

Nachdem das Jahr aufgrund mehrerer Verletzungen sportlich nicht nach Wunsch begonnen hatte, ist der Titelverteidiger nach dem Doppelsieg in Ungarn sowie dem Grand-Prix-Sieg in Brünn zurück im Kampf um die Krone, hat den Abstand auf 40 Punkte reduziert.