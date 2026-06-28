Verstappen strahlt: "Endlich wieder das Gefühl, siegen zu können"

Red Bull Racing und Max Verstappen sind auf einmal wieder da!

Im bisherigen Saisonverlauf war nur ein dritter Rang vorzuweisen, auch der Qualifying-Crash und der fünfte Startplatz ließen nicht zu viel erhoffen - und dann fehlte deutlich weniger auf den bereits sechsten Sieg am Red Bull Ring, als zu erwarten war.

1,6 Sekunden waren es im Endeffekt - und wäre der Grand Prix von Österreich noch drei, vier Runden länger gegangen, wäre der erste Sieg im neuen Reglement Realität geworden. Rennbericht >>>

Strategie und Zweikampf haben gekostet

Zwar war es auch eine leichte Fehleinschätzung in der Strategie gegenüber Mercedes, die diese Sekunden kosteten. Aber im Gesamteindruck des Rennens dürfen sich die "Bullen" und insbesondere der Niederländer zufrieden auf die Schultern klopfen.

"Was richtig zufriedenstellend war: Dass ich zum ersten Mal wieder das Gefühl hatte, um den Sieg kämpfen zu können", war Verstappen für ein Rennen, das er nicht ganz oben beendete, sehr gelöst.

Etwas Zeit kostete auch der unterhaltsame Zweikampf mit Lewis Hamilton auf der Strecke: "Das war cool, aber hat natürlich gekostet."