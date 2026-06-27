Dominanz! Aprilia-Festspiele beim Sprint in der Niederlande

Starker Sprint-Samstag für Aprilia!

Raul Fernandez (ESP) und Ai Ogura (JPN) sorgen für einen Doppelsieg für das Aprilia-Kundenteam!

Die beiden Trackhouse-Piloten holen sich die Spitzenplätze beim Sprint in Assen. Dahinter folgt Fabio di Giannantonio (VR46) auf dem dritten Platz.

Für den WM-Führenden Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) reicht es nur für den vierten Rang. Unmittelbar hinter dem Italiener folgt mit Jorge Martin (ESP/Aprilia) sein interner WM-Kontrahent. Marc Marquez (Ducati) belegt nach seinen zwei Rennsiegen in Ungarn und Tschechien am Samstag den sechsten Platz.

KTM weit abgeschlagen

Für KTM verläuft der Sprint hingegen eher weniger erfolgreich. Enea Bastianini (KTM/Tech3) landet auf dem achten Platz, gefolgt von Pedro Acosta (KTM). Der Spanier unterschrieb erst vor wenigen Tagen einen Vertrag bei Ducati ab 2027.

Der Grand Prix der Niederlande folgt am Sonntag ab 14:00 Uhr.