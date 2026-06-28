So hat die Formel 1 wieder mehr Freude gemacht!

Keine zwei Stunden nach der Zielflagge des Grand Prix von Österreich zog ein Wolkenbruch über den Red Bull Ring herein, sanken die Temperaturen schlagartig von 36 auf rund 18 Grad.

Ein Wetterumschwung, ähnlich aus dem Nichts gekommen wie die Sieghoffnungen der rund 50.000 Niederländer. Sie waren aber realistisch.

Dass Max Verstappen seinen sechsten Erfolg im "zweiten Wohnzimmer" nur um 1,6 Sekunden verpasst, hätte weder der Verlauf der bisherigen Saison, noch des Wochenendes vermuten lassen.

Zum Teil war es die Weiterentwicklung des RB22, zum Teil sicher der "Verstappen-Faktor": Auf seiner Haus-und-Hof-Strecke brauchte er schon in der Vergangenheit nicht das schnellste Auto, um der schnellste Mann zu sein.

Driver of the Day? Verdient!

Alles rückt zusammen - ein wenig

Aber es war nicht die Kombi Blau-Orange, die in Österreich wieder mehr Lust auf die Formel 1 machte.

Auch, wenn es angesichts des strategisch völlig verhauten Rennens bei beiden Autos konterintuitiv scheint, rüttelt auch Ferrari seit Barcelona wieder etwas an der Mercedes-Dominanz.

Und McLaren hat noch etwas Aufholbedarf, kann aber streckenabhängig auch lästig sein.