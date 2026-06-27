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Mercedes-Vorsprung schmilzt in Spielbergs Sonne

Zwar sind die Sterne auch im dritten Training voran, das Guthaben auf die anderen Teams ist aber kleiner geworden.

Mercedes-Vorsprung schmilzt in Spielbergs Sonne Foto: © IMAGO / ABACAPRESS
Textquelle: © LAOLA1
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Die Spannung vor dem Qualifying zum Grand Prix von Österreich in Spielberg steigt (ab 16:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Zwar scheint Mercedes weiter die erste Kraft zu sein, dahinter sind die Abstände aber eng. Diesmal legt George Russell vor und ist 38 Tausendstel schneller als Kimi Antonelli.

Lewis Hamilton verkürzt den Rückstand im Ferrari allerdings auf eine knappe Zehntel (+0,115 Sekunden).

Mit den McLaren von Oscar Piastri (+0,248) und Lando Norris (+0,264), dem Red Bull von Max Verstappen (+0,273) und dem zweiten Ferrari von Charles Leclerc (+0,356) innerhalb von einer weiteren Zehntel ist eine Prognose über die Kräfteverhältnisse hinter den "Sternen" unmöglich.

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