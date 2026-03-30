So bietet die Formel 1 nur unehrliches Racing und ist gefährlich

Die neue Formel 1 hat ihre ersten drei Rennen hinter sich und bekommt nun eine dringend notwendige Verschnaufpause: Durch die Absage der Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien bleiben die Motoren im gesamten April still.

Viel Staub hat das neue Reglement aufgewirbelt, so schnell wird er sich nicht legen. Die Gegebenheiten polarisieren.

LAOLA1 hat vier zentrale Erkenntnisse abgesteckt, die sich schon einmal festhalten lassen - und für Diskussionsstoff sorgen.

1. Mercedes werden die WM-Titel heuer nur schwer zu nehmen sein

Neue Regularien haben fast immer einen klaren Nutznießer im ersten Jahr hervorgebracht, und die radikalste Revolution der Formel-1-Geschichte ist da keine Ausnahme.

Mercedes hat ein überlegenes Gesamtpaket auf die Beine gestellt. Trickserei beim Motor hin oder her, das Werksteam ist ja nicht der einzige Rennstall mit dem Aggregat: Auch der Abstand zu den Kundenteams ist eindeutig, selbst wenn McLaren in der Riege der ersten Verfolger dabei ist - wenn Papaya denn einmal ins Fahren kommt.

Auf das genutzte Regel-Schlupfloch beim Kraftstoff-Mischverhältnis wird ohnehin erst zur Mitte der Saison reagiert. Vielleicht rücken die Kräfteverhältnisse dann näher zusammen, der Vorsprung wird bis dahin beachtlich sein. Und selbst danach werden George Russell und Kimi Antonelli ein sehr brauchbares Gefährt unter dem Hintern haben.



2. Der Fahrer macht weniger Unterschied als zuvor

Taktische Kämpfe um den richtigen Einsatz des Overtake-Modus wurden uns versprochen, in der Realität geht den Fahrern immer im falschen Moment der Saft aus.

Er fühlt sich als Passagier seines eigenen Autos, monierte Weltmeister Lando Norris in Suzuka. Er habe etwa Lewis Hamilton in einem bestimmten Moment gar nicht überholen wollen, doch die Batterie gab ihre Energie ab, während der Ferrari am Ende der Akkuladung angekommen war.

Der Fahrer macht in der Formel 1 einen Unterschied, wenn sich die Autos permanent am Limit bewegen und die Leistungsunterschiede zwischen den Teams nicht zu groß sind. Beides trifft nicht zu. Und Taktieren gibt es auch keines, wenn die Energie ohnehin bei niemandem bis ans Ende der Geraden ausreicht.

Dass die Sache kein gutes Produkt für den Zuseher abgibt und den Fahrern gar keinen Spaß macht, kommt da nur obendrauf.