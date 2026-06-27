Verstappen-Crash! Russell holt sich die Pole in Spielberg

George Russell jubelt über die Pole in Spielberg!

Der Brite (Mercedes) sichert sich vor dem Ferrari-Duo um Charles Leclerc (+0,236) und Lewis Hamilton (+0,295) die Bestzeit.

Max Verstappen verunfallt indes im Kampf um die Pole und landet in der Streckenbarriere. WM-Leader Kimi Antonelli (Mercedes) belegt vor Verstappen den vierten Platz.

Das McLaren-Duo um Lando Norris (6.) und Oscar Piastri (7.) folgt dahinter. Isack Hadjar (8./Red Bull), Liam Lawson und Arvid Lindblad (jeweils Racing Bulls) komplettieren die Top-10.

Ein Crash von Verstappen sorgt für Chaos im Q3

Dabei mischt Verstappen zunächst im Q3 mit einer starken Runde mit. Doch der Niederländer verliert nach einerm Dreher in der finalen Runde die Kontrolle über seinen Boliden und landet in der Streckenbarriere.

Russell nutzt dies gekonnt aus und erobert trotz der gelben Flaggen die Pole-Position. Der Brite verringert das Tempo entscheidend und visiert damit am Sonntag nach dem Sieg beim Saisonauftakt in Melbourne den zweiten Erfolg an.

Verstappen muss hingegen schon im zweiten Quali-Segment sogar um den Einzug ins Q3 kämpfen.

Verstappen scheitert fast bereits im Q2

Denn der Niederländer verpasst beinahe die Top-10 im Q2. Verstappen bleibt aber auf P10 ganz knapp vor Pierre Gasly (Alpine/+0,040).

Neben dem Franzosen verpassen Gabriel Bortoleto (12./Audi), Oliver Bearman (13./Haas), Nico Hülkenberg (14./Audi), Esteban Ocon (15./Haas) und Franco Colapinto (16./Alpine) den Einzug ins Q3.

Hingegen scheitert im Q1 das Williams-Duo um Carlos Sainz (17.) und Alexander Albon (18.). Natürlich reicht es für Cadillac mit Sergio Perez (19.) und Valtteri Bottas (20.) wieder nicht für den Einzug ins Q2. Erneut ganz klar abgeschlagen sind Fernando Alonso (21.) und Lance Stroll (22.) für Aston Martin.

Der Große Preis von Österreich folgt nun am Sonntag ab 15:00 Uhr (natürlich im LIVE-Ticker)

Das Quali-Ergebnis: