Starke Leistung von Verstappen! Doch Russell jubelt in Spielberg

Wichtiger Sieg für George Russell!

Der Mercedes-Pilot darf sich in der Steiermark beim Grand Prix von Österreich über seinen zweiten Saisonsieg nach dem Auftakterfolg in Australien freuen.

Max Verstappen schafft es nach einem starken Rennsonntag auf den zweiten Platz und lässt die "Orange Army" über ein unerwartet starkes Ergebnis jubeln. WM-Leader Kimi Antonelli komplettiert dahinter das Podium.

Dahinter folgen Oscar Piastri (4./McLaren), Lewis Hamilton (5./Ferrari), Isack Hadjar (6./Red Bull), Lando Norris (7./McLaren) und Charles Leclerc (8./Ferrari). Die beiden Racing Bulls um Liam Lawson und Arvid Lindblad komplettieren die Punkteränge.

Russell behauptet die Führung, Verstappen mit starkem Start

Dabei verteidigt Russell nach seiner Pole vom Samstag die Führung in der Startphase zunächst vor dem Ferrari-Duo. Hamilton setzt sich gegen Leclerc durch und kommt auf P2 vor.

Dahinter nutzt Verstappen zunächst eine schlechte, frühe Rennphase von Antonelli aus und überholt zudem auch Leclerc. Damit liegt der Niederländer früh auf Podiumskurs.

Russell kontrolliert die Führung vor Hamilton, ehe sich Ferrari im weiteren Rennverlauf aber verpokert. Nur die beiden Ferrari-Piloten setzen im weiteren Rennverlauf auf drei Boxenstopps und kommen mit dem Reifenabbau bei der Hitzejagd in der Steiermark überhaupt nicht zu recht.

Verstappen rettet den zweiten Platz über die Linie

Daraufhin kommt Verstappen an der Spitze mehrmals Russell ziemlich nahe. Der Brite bleibt aber über die gesamte Rennphase in Führung.

Plötzlich wird Antonelli aber in der Schlussphase des Rennens immer größer im Rückspiegel von Verstappen. Letztlich rettet aber der Niederländer vor der "Orange Army" und beim Heimrennen von Red Bull den zweiten Platz vor dem WM-Leader über die Ziellinie.

Somit verringert Russell (131) den Abstand zu Antonelli (171) in der WM-Wertung auf 40 Punkte.

Bereits am kommenden Wochenende steht mit dem Großen Preis von Silverstone das neunte Saisonrennen an (natürlich im LIVE-Ticker >>>).