Antonelli ärgert sich: "Mein Fehler, dass ich abgebrochen habe"

Summa summarum präsentierte sich Kimi Antonelli in den Trainings klar als schnellster Mann, aber beim Qualifying für den Grand Prix von Österreich (Sonntag, ab 15:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>) blieb ihm nur Startplatz vier.

Während Teamkollege George Russell seine Runde zu Ende fuhr und die Pole einsackte, brach der WM-Leader seine Runde nach dem Unfall von Max Verstappen ab - obwohl auch bei ihm noch kein "Double Yellow" herrschte.

"Es war mein Fehler. Ich dachte, ich hätte 'Double Yellow' gesehen und habe abgebrochen, aber es war nur einfaches Gelb. Ich hätte auch wie George einfach nur vom Gas gehen sollen", trauerte der Italiener einer besseren Position nach.

Setup für das Rennen

So werden nun die beiden Ferraris zwischen dem Teamkollegen und ihm starten.

"Aber ich war zu diesem Zeitpunkt ohnehin eine Zehntel langsamer als George", war sich Antonelli gleichzeitig sicher, die Pole nicht verschenkt zu haben.

Er habe sich beim Setup mehr auf das Rennen konzentriert. Auch die Aussicht auf noch höhere Temperaturen am Sonntag stimmte ihn zuversichtlich.