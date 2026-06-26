Antonelli fährt allen um die Ohren, dahinter ist es eng

Kimi Antonelli macht am ersten Tag der Formel 1 in Spielberg den stärksten Eindruck.

Nach der knappen Bestzeit zu Mittag (Bericht des 1. Trainings >>>) ist der WM-Leader auch im FP2 zum Grand Prix von Österreich am Red Bull Ring voran, diesmal deutlich.

Ganze 0,237 Sekunden nimmt er Oscar Piastri ab, der zweite McLaren von Lando Norris (+0,325) folgt fast eine weitere Zehntel dahinter.

Max Verstappen (4./+0,550) und Isack Hadjar (7./+0,744) kämpfen noch mit einem instabilen Red Bull, bewegen sich aber auf Augenhöhe mit Ferrari - Lewis Hamilton wird Fünfter (+0,597). George Russell ordnet sich als Sechster diesmal mit Respektabstand zu seinem Teamkollegen ein.

Kopfschmerzen bei Cadillac

Nachdem in FP1 einige Piloten wieder zusehen - unter anderem Charles Leclerc, Gabriel Bortoleto und Liam Lawson - gehen alle Teams im zweiten Training wieder mit dem Stammpersonal auf die Strecke.

Alles andere als nach Wunsch läuft das 2. freie Training für Cadillac: Sergio Perez rollt bereits wenige Minuten nach Session-Start aus, bei Valtteri Bottas fängt der vordere Teil des Unterbodens Feuer.