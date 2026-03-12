Zweiter Test für neue Regeln: Mercedes in Shanghai Favorit

Eine Woche nach dem wie erwartet viel diskutierten Auftaktrennen in Melbourne geht am Wochenende in Shanghai der zweite Formel-1-Grand-Prix nach der Regelrevolution in Szene (Sonntag, ab 08:00 Uhr MEZ im LIVE-Ticker >>>).

Mercedes und WM-Leader George Russell wollen ihre Vormachtstellung bewahren. Vom Kurs in China versprechen sich die Organisatoren der Königsklasse eine bessere Show als in Australien, zumal er mehr Gelegenheiten zur Energierückgewinnung bietet und die Fahrer weniger mit der Batterie haushalten müssen.

Wolff: "Mehrere Teams haben volles Potenzial noch nicht gezeigt"

Die Rückmeldungen auf das in Melbourne Gesehene waren gemischt. "Wie bei großen Veränderungen üblich, gibt es Dinge, die optimiert und verbessert werden müssen, und es gibt eine gewisse Negativität zu überwinden", meinte Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Das sei jedoch ein normaler Teil des Prozesses. Er sei zuversichtlich, dass sich das Racing weiter verbessern werde, betonte der Wiener.

Zum Auftakt war Mercedes vor allem im Qualifying unantastbar. Im Rennen hielt Ferrari zumindest ansatzweise mit – wenn auch als einziger Konkurrent. "Mehrere andere Teams haben ihr volles Potenzial noch nicht gezeigt", sagte Wolff. "Wir wissen also, dass uns ein harter Kampf bevorsteht."

Weltmeister Lando Norris und Vorjahressieger Oscar Piastri im McLaren benötigen wie Vierfach-Champion Max Verstappen im Red Bull aber eine gewaltige Steigerung, um in diesen eingreifen zu können.

Erstes Sprintrennen der Saison

Vor dem Grand Prix am Sonntag steht am Samstag (4:00 Uhr MEZ) das erste Sprintrennen der Saison auf dem Programm – eine besondere Herausforderung für die Abstimmung der komplexen Boliden, zumal das freie Training dadurch auf nur eine Stunde am Freitag (4:30 Uhr MEZ/jeweils live ORF 1) reduziert wird.

Dazu wird es mit höchstens 15 Grad in Shanghai deutlich kühler. "Das wird eine komplett andere Übung", meinte Ferrari-Teamchef Fred Vasseur.