Formel-1-Saison 2026: Mercedes und Ferrari als Benchmark?

Während beim Shakedown in Barcelona noch alles nach Plan verlaufen ist, haben sich in Bahrain die ersten Probleme eingeschlichen. In Woche eins ist Antonelli nur 94 Runden gefahren, in der zweiten hat den jungen Italiener die Motor-Pneumatik gestoppt.

Trotz der Probleme sind die Testfahrten erfolgreich für das Team aus Brackley verlaufen. Mehrmals liegen die Silberpfeile am Ende des Tages vorne – speziell mit den Long-Runs scheint man sehr zufrieden gewesen zu sein.

Alles gezeigt hat man, wie zu den besten Zeiten, nicht. Allerdings hat der W17 über die unterschiedlichsten Füllmengen, so man das beurteilen kann, eine gute Figur gemacht und sieht auch in Sachen Anbremsen und Traktion sehr kontrolliert aus.

Abschließend bleibt nur die Frage: Wie viel Power steckt noch im neuen Mercedes-Motor?

Prognose

Mercedes geht als wohl heißestes Eisen in die neue Saison. Die Dominanz aus dem letzten Jahrzehnt dürfte es dieses Mal nicht werden, bei den Buchmachern gilt George Russell aber nicht umsonst als absoluter Titel-Kandidat.

Der Brite zählt nun bereits seit längerem zu den schnellsten Fahrern im Feld. Nun kann er beweisen, dass auch er das Zeug zum Weltmeister hat. Für seinen Teamkollegen kommt das wohl noch zu früh. Sollen jedoch beide Titel nur über Mercedes gehen, muss der junge Italiener ebenfalls liefern.

Ein weiteres Jahr ohne Titel wäre nach heutigem Stand aber wohl eine Enttäuschung.