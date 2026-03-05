Die Formel 1 geht wieder los! Und 2026 beginnt mit vielen Ungewissheiten.

Perfekte Voraussetzungen für unser Format Ansichtssache - in dem zwei LAOLA1-Redakteur:innen mehr oder weniger steile Thesen vom Rest der Redaktion serviert bekommen und diese durchdiskutieren.

Sektion Motorsport darf diesmal in Person von Johannes Bauer und Emily Konrad zur Tat schreiten:

Der Hype endet hier: Die Formel 1 vergrault mit dem neuen, zu komplizierten Reglement ihre Fans.

Johannes Bauer: Technisch zu komplex ist die Königsklasse bald seit zwei Jahrzehnten. Wer sich daran stößt, ist längst abgesprungen.

Und die Welle an neuen Anhängern der Liberty-Ära hat Facetten der Faszination am Sport serviert bekommen, vieles davon findet neben der Rennstrecke statt – die Technik ist untergeordnet.

Was sehr wohl zum Problem werden könnte: Das Reglement verfehlt sein Ziel, das Racing zu verbessern, stellt strategische Fahrweise weit über die Bewegung an den Limits und wird damit dem Spektakel schaden. Was den Fahrern schon nicht gefällt, wird passiv auch weniger Spaß machen.

Emily Konrad: Hier bin ich ganz bei Johannes. Dass die Technik in der Formel 1 deutlich komplexer geworden ist als in der Vergangenheit, ist wahrlich keine Neuheit mehr. Mit meinen 21 Jahren kenne ich es kaum anders.

Dennoch habe ich meine Begeisterung für den Sport gefunden, und wenn das Grundinteresse da ist, spielt der Grad der Komplexität in meinen Augen keine entscheidende Rolle. Neue Fans werden heute vor allem durch das Drumherum gewonnen – sei es durch Paddock-Einblicke in "Drive to survive" oder große Shows wie in Las Vegas.