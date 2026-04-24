Potapova, Anastasia POT
Zhang, Shuai ZHA
Endstand
2:0
6:3 , 6:1
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Doppeltes Glück! Potapova in dritter Madrid-Runde

Eigentlich ist die 25-Jährige bereits in der Qualifikation an ihrer Teamkollegin gescheitert. Mit doppeltem Glück steht sie nun in Runde drei.

Doppeltes Glück! Potapova in dritter Madrid-Runde Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1/APA
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Anastasia Potapova steht beim WTA-1000-Turnier in Madrid überraschend in der dritten Runde.

Eigentlich scheiterte die 25-Jährige in der zweiten Qualifikationsrunde an Teamkollegin Sinja Kraus. Allerdings profitierte Potapova von einer Absage einer gesetzten Spielerin und erhielt dadurch zudem ein Freilos in der ersten Runde.

Am Freitag nutzt Österreichs Nummer eins die Chance und zieht dank eines glatten 6:3,6:1-Siegs über die Chinesin Zhang Shuai in die Runde der letzten 32 ein.

Potapova trifft nun entweder auf die als Nummer 21 gesetzte Lettin Jelena Ostapenko oder die Schweizerin Simona Waltert.

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