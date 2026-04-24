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Ab 2027: Türkei kehrt wohl in die Formel 1 zurück

Von der Rennserie selbst gibt es noch keine Bestätigung, dafür aber vom türkischen Präsidialamt.

Ab 2027: Türkei kehrt wohl in die Formel 1 zurück Foto: © getty
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Die Formel 1 wird offenbar ab 2027 in die Türkei zurückkehren.

Am Freitag verkündet das türkische Präsidialamt das Comeback, eine Bestätigung seitens der Formel 1 steht noch aus.

Demnach soll ab der kommenden Saison zunächst für fünf Jahre ein Grand Prix auf dem Istanbul Park Circuit ausgetragen werden. Bereits von 2005 bis 2011 sowie 2020 und 2021 machte die Formel 1 dort Halt.

Zudem soll noch am Freitag eine offizielle Veranstaltung im Dolmabahce-Palast in der türkischen Großstadt stattfinden. Dort sollen unter anderem der türkische Präsident Tayyip Erdogan sowie Formel-1-Boss Stefano Domenicali und FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem vor Ort sein.

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