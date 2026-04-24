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Rassismus-Eklat: UEFA gibt Sperre für Benfica-Spieler bekannt

Der Argentinier muss für einige Spiele aussetzen.

Rassismus-Eklat: UEFA gibt Sperre für Benfica-Spieler bekannt Foto: © GETTY
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Gianluca Prestianni wird von der UEFA für sechs Spiele gesperrt.

Die UEFA zieht damit die Konsequenzen für den Rassismus-Eklat vom Champions-League-Playoff-Hinspiel zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid.

Dabei soll der argentinische Flügelspieler von Benfica Vinicius Junior rassistisch beleidigt haben. Daraufhin gab es eine große Welle an Empörung.

Prestianni selbst bestritt die Anschuldigungen. Bei der Aktion hielt er sich das Trikot vor dem Mund, daher konnte man im Nachhinein nicht genau nachvollziehen, was er sagte.

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