Interne Spannungen: Ranieri nicht mehr Roma-Berater

Claudio Ranieri wird künftig nicht mehr als Berater der AS Roma tätig sein.

Wie italienische Medien am Freitag übereinstimmend übermitteln, dürfe diese Entscheidung aufgrund interner Spannungen zwischen Ranieri und Cheftrainer Gian Piero Gasperini getroffen worden sein.

Der 74-Jährige hatte sich öffentlich kritisch zur Spielerwahl sowie Entscheidungsprozessen innerhalb des Teams geäußert. Beim Klub teilt man diese Ansicht nicht und möchte den eingeschlagenen Weg weiter verfolgen.

Ranieri ist seit Sommer 2025 als Berater bei den Römern tätig gewesen, zuvor übernahm er das Team im November 2024 interimistisch.