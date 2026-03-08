Mercedes-Doppelsieg zum Saisonauftakt in Melbourne!

George Russell holt sich zum Saisonauftakt nach dem großen Reglementumbruch in der Formel 1 den Rennsieg in Australien.

Der Brite (Mercedes) bejubelt seinen sechsten Karrieresieg vor Andrea Kimi Antonelli (Mercedes/+2,974). Auch Ferrari darf sich über die Rennleistung freuen. Charles Leclerc (+15,519) komplettiert vor Lewis Hamilton (+16,144) das Podium im Albert Park.

Mit Lando Norris (McLaren/+51,741) muss sich der WM-Champion des Vorjahres mit dem fünften Platz begnügen. Max Verstappen (Red Bull/+54,617) betreibt indes Schadensbegrenzung und landet nach dem 20. Startplatz auf dem sechsten Rang.

Oliver Bearman (7./Haas), Arvid Lindblad bei seinem F1-Debüt (8./Racing Bulls), Gabriel Bortoleto beim Audi-Einstand als Werksteam (9./Audi) und Pierre Gasly (10./Alpine) komplettieren die WM-Punkteränge.

Ferrari mit einem perfekten Start

Die "Scuderia" darf sich über eine perfekte Startphase zum Saisonauftakt im Albert Park freuen. Leclerc überholt das Mercedes-Duo und setzt sich früh an die Spitze. Auch Hamilton kommt vom siebenten Startplatz nach vorne. Es entwickelt sich der erwartbare Zweikampf zwischen Mercedes und Ferrari.

Die Führung wechselt mehrmals zwischen Leclerc und Russell, ehe Isack Hadjar bei seinem Debüt für Red Bull mit einem Motorschaden ausrollt. Daraufhin kommt es zu einer VSC-Phase. Mercedes kommt an die Box und entscheidet sich bei Russell und Antonelli für die Mediums.

Ferrari lässt die Pitstop-Chance liegen, Russell setzt sich ab

Ferrari lässt die Chance auf einen Pitstop hingegen aus, aber die "Scuderia" sorgt daher zeitweise für eine Doppelführung. Mercedes verringert den Abstand aber mit den frischen Reifen kontinuierlich und setzt Ferrari unter Druck.

Folgerichtig setzt sich Russell in Runde 28 an Leclerc vorbei und übernimmt die Führung. Danach wechselt auch Ferrari auf die Mediums. Infolgedessen fährt Mercedes vor den beiden Ferrari-Piloten dem Doppelsieg entgegen.

Sechs Piloten verpassen die Zielankunft

Letztlich kommen 16 der 22 Piloten ins Ziel. Oscar Piastri crasht sein Auto hingegen bereits vor dem Rennen >>>

Zudem rollt Nico Hülkenberg (Audi) am Weg zur Startaufstellung aus. Nach dem Ausfall von Hadjar stellen auch das Aston-Martin-Duo um Fernando Alonso und Lance Stroll ihre Boliden in der Box während des Rennens ab. Valtteri Bottas rollt vor der Boxeneinfahrt beim Debüt von Cadillac aus.

Bereits in einer Woche steht im chinesischen Shanghai das nächste Grand-Prix-Wochenende an.