Formel 1 holt die schnellste Drohne der Welt zu Hilfe

Kameras, die in Sachen Tempo mit der Formel 1 mithalten können? Das gab es bis dato noch nicht.

Während Drohnen-Aufnahmen etwa beim alpinen Ski-Weltcup schon zum Standard gehören, erschwert die Natur der "Königsklasse" im Motorsport deren Einsatz.

Die Niederlande steuert in Spielberg ihren Beitrag aber nicht nur in Form von tausenden Fans bei.

Neue Drohnen-Technik bei der Übertragung

Die niederländischen Entwickler und Piloten "Dutch Drone Gods" fliegen eine 350 km/h schnelle Drohne und liefern dem internationalen TV-Feed damit neuartige Bilder.

Nicht einmal einen Kilogramm wiegt sie und beschleunigt von in knapp vier Sekunden von 0 auf 300 km/h. Gebaut wurde sie aus Carbon, Glasfaser und 3D-Polymeren.

Während eine vergleichbare Geschwindigkeit auch bei anderen Drohnen erreicht werden kann, bestand die Schwierigkeit primär darin, schnelle Kurvenflüge zu ermöglichen: Da muss sie auch Kräften bis zu 6G standhalten.

Entstanden ist das rekordverdächtige Gerät natürlich in Kooperation mit Red Bull - und hört damit auch auf den Namen "Red Bull Drone 1".