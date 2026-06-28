Zuschauerrekord! So viele Fans kamen zur Formel 1 in Spielberg

Beim Formel-1-Grand-Prix am Red Bull Ring in Spielberg ist am Sonntag ein neuer Zuschauerrekord verzeichnet worden.

320.000 Fans waren das gesamte Wochenende über gezählt worden, hieß es in einer offiziellen Aussendung.

Mit 304.000 Besuchern hielt das Formel-1-Wochenende 2023 den bisherigen Zuschauerrekord.

93 Feuerwehreinsätze, 800 Versorgungen

Von der Feuerwehr hieß es, man sei während der rund 100 Stunden dauernden Veranstaltung zu 93 Einsätzen ausgerückt.

"Dabei handelte es sich unter anderem um unerlaubte Lagerfeuer, kleinere Brände in Mistkübeln, ausgelöste Brandmelder, Verkehrsunfälle sowie technische Hilfeleistungen und Unterstützung des Roten Kreuzes."

Von Donnerstag bis Veranstaltungsende waren bis zu 265 Einsatzkräfte ununterbrochen im Dienst. 40 Fahrzeuge - darunter spezielle Lösch-Quads und Buggies - standen bereit, wegen der Trockenheit wurden zusätzlich zwei Großlöschtankfahrzeuge mit 25.000 Litern Wasser für den Innenbereich der Rennstrecke abgestellt.

"Sehr viele Einsätze, aber nichts Dramatisches", beschrieb ein Sprecher des Roten Kreuzes das Rennwochenende. Hitze und Alkohol seien die Haupteinsatzgründe gewesen, wobei die Hitze zu mehr Einsätzen geführt hatte.

Am Sonntagnachmittag hielt man bei "etwas über 800 Versorgungen" - man ging aber davon aus, dass diese Zahl noch steigen und sich bis zum Abend auf rund 900 einpendeln würde. Insgesamt lautete das Fazit: "Den Zuschauerzahlen und dem Wetter entsprechend."

Prominente Fans

Unter die tausenden Fans am Sonntag mischten sich auch Staatssekretärin Michaela Schmidt (SPÖ), der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ), Mark Mateschitz und Victoria Swarovski, die Skistars Marcel Hirscher und Dominik Paris, Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser, Kombinierer Johannes Lamparter und Surfer Robby Naish.

Die Bundeshymne vor Rennstart wurde von Jonas Kaufmann gesungen.