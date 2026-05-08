Mehr Verbrenner! F1 beschließt nächste Korrektur für 2027

Die Spitzen der Formel 1 haben sich auf eine Änderung des Motordesigns für die Saison 2027 geeinigt, die die Leistung des Verbrennungsmotors leicht erhöhen wird.

Zu Beginn des Jahres gab es in der Formel 1 große Änderungen, darunter eine 50:50-Aufteilung der Leistung zwischen einem traditionellen Verbrennungsmotor und dem Bord-Batteriepaket. Die Kritik der Fahrer ließ jedoch nicht lange auf sich warten.

Die FIA gab bekannt, dass sie am Freitag in einer Online-Sitzung mit Teams und F1-Vertretern zusammenkam und dass die Änderungen prinzipiell vereinbart wurden.

"Die heute prinzipiell vereinbarten Maßnahmen für 2027 sehen eine nominale Erhöhung der Verbrennungsmotorleistung (ICE) um etwa 50 kW zusammen mit einer Erhöhung des Kraftstoffdurchflusses und einer nominalen Reduzierung der Energie-Rückgewinnungsleistung (ERS) um etwa 50 kW vor", heißt es in der Erklärung der FIA.

Die Änderungen, so wurde hinzugefügt, werden "für Fahrer und Teams intuitiver" sein.

Anpassungen nach Fahrerkritik

Nach nur drei Grand-Prix-Rennen dieser Saison wurden Anpassungen vorgenommen, die den Einfluss der elektrischen Leistung leicht eindämmten.

Sie reagierten auf die Kritik der Fahrer, indem sie den fahrerischen Aspekt wieder über das elektrische Aufladen stellten, insbesondere im Qualifying.

Der Miami Grand Prix am vergangenen Wochenende war der erste unter diesen geänderten Bedingungen. Das Rennen am Sonntag war eines der offensten der jüngeren F1-Geschichte, mit Fahrern von vier verschiedenen Teams an der Spitze, bevor Kimi Antonelli seinen dritten Saisonsieg 2026 für Mercedes einfuhr.

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Die Formel 1 verwendet seit 2014 V6-Motoren mit Hybrid-Leistung, eine Zunahme der elektrischen Leistung zwang die Fahrer zu Anpassungen.

Das Timing des elektrischen Boosts und des Wiederaufladens ist der Schlüssel zum taktischen Rennsport - Max Verstappen verabscheut dies so sehr, dass er sogar seine Zukunft in der F1 in Frage gestellt hat.

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Die FIA gab an, dass die Sitzung am Freitag mit einer Überprüfung der vor dem Rennen in Miami umgesetzten Änderungen begann.

"Die Schlussfolgerung aus dem Einsatz von Modifikationen in Miami, die darauf abzielten, die Sicherheit zu verbessern und übermäßige Energiegewinnung zu reduzieren, war, dass sie zu einem verbesserten Wettbewerb führten und ein Schritt in die richtige Richtung waren", hieß es weiter.

"Die Auswertung des Miami-Pakets läuft weiter mit Blick auf die Einführung weiterer Anpassungen bei zukünftigen Veranstaltungen."

Das nächste Rennen auf dem Kalender ist der Große Preis von Kanada am 24. Mai.