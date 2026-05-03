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Formel 1 heute: Das Rennen in Miami

Den Sprint dominierte McLaren, im Qualifying hat jedoch WM-Leader Kimi Antonelli zurückgeschlagen. LIVE-Infos:

Formel 1 heute: Das Rennen in Miami Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Am Sonntag steht in den USA der Formel-1-Grand-Prix von Miami auf dem Programm (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Aufgrund möglicher Blitzeinschläge musste der Start des Rennens vorverlegt werden >>>

Die besten Chancen auf den Sieg hat nach dem Qualifying am Samstag wohl WM-Leader Andrea Kimi Antonelli, der sich die Pole Position sichern konnte.

Die erste Startreihe wird von Max Verstappen komplettiert. Charles Leclerc wurde Dritter, Lando Norris, der Sieger des Sprints am Samstag, Vierter.

Das Ergebnis des Qualifyings >>>

In der WM-Wertung führt Antonelli nach zwei Siegen in den bisherigen drei Saison-Rennen mit 75 Punkten. Dahinter lauern George Russell (68 Pkt.) und Charles Leclerc (55 Pkt.).

WM-Fahrer-Wertung >>>

LIVE-Ticker:

Die Fahrer mit den meisten F1-Rennsiegen

#28 - Lando Norris (Großbritannien)
#28 - Rubens Barrichello (Brasilien)

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