Am Sonntag steht in den USA der Formel-1-Grand-Prix von Miami auf dem Programm (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Aufgrund möglicher Blitzeinschläge musste der Start des Rennens vorverlegt werden >>>

Die besten Chancen auf den Sieg hat nach dem Qualifying am Samstag wohl WM-Leader Andrea Kimi Antonelli, der sich die Pole Position sichern konnte.

Die erste Startreihe wird von Max Verstappen komplettiert. Charles Leclerc wurde Dritter, Lando Norris, der Sieger des Sprints am Samstag, Vierter.

Das Ergebnis des Qualifyings >>>

In der WM-Wertung führt Antonelli nach zwei Siegen in den bisherigen drei Saison-Rennen mit 75 Punkten. Dahinter lauern George Russell (68 Pkt.) und Charles Leclerc (55 Pkt.).

WM-Fahrer-Wertung >>>

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