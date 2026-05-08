Si…𝘼ncora Noi pic.twitter.com/YhDm0u4TIS— Frosinone Calcio (@Frosinone1928) May 8, 2026
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Zweiter Aufsteiger steht fest: Frosinone zurück in der Serie A
Zwei Jahre nach dem Abstieg aus der Serie A feiert Frosinone Calcio den Wiederaufstieg.
Frosinone Calcio hat zum vierten Mal in den vergangenen zwölf Jahren den Aufstieg in die Serie A geschafft.
Der rund 90 Kilometer von Rom entfernt beheimatete Klub sicherte sich am Freitag in der letzten Serie-B-Runde mit einem 5:0 über Mantova den 2. Platz und direkten Aufstieg. Zuvor war Venezia mit dem Österreicher Michael Svoboda als Aufsteiger festgestanden.
Der letzte freie Platz für die kommende Serie-A-Saison wird in den Playoffs mit den Teams auf den Plätzen drei bis acht vergeben.