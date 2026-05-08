Transfer steht bevor! Bayern-Verteidiger vor dem Aus?

Die Zukunft von Hiroki Ito beim FC Bayern München ist offen. Wie die "tz" berichtet, wären die Münchner Verantwortlichen im Sommer bereit, sich bei einem passenden Angebot von dem Defensivspieler zu trennen.

Ito war 2024 für rund 23,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum Rekordmeister gewechselt, der Teamkollege von ÖFB-Legionär Konrad Laimer konnte die hohen Erwartungen bislang aber nur selten erfüllen.

Verletzungspech stoppt Entwicklung

Ein entscheidender Faktor ist die Verletzungsanfälligkeit des 26-Jährigen. Seit seinem Wechsel wurde Ito immer wieder zurückgeworfen – unter anderem durch zwei Mittelfußbrüche sowie zuletzt einen Muskelfaserriss im Februar.

Insgesamt kommt der japanische Nationalspieler bislang nur auf 29 Pflichtspiele für Bayern. Für einen Spieler, der eigentlich mehr Stabilität in die Defensive bringen sollte, ist das eine ernüchternde Bilanz.

Harte Konkurrenz in der Innenverteidigung

Auch sportlich ist die Situation klar: Ito steht aktuell nur auf Rang vier der Innenverteidiger-Hierarchie hinter Dayot Upamecano, Jonathan Tah und Min-jae Kim. Regelmäßige Einsatzzeiten sind damit kaum in Sicht.

Parallel dazu ist sein Marktwert auf rund 18 Millionen Euro gesunken.

WM als mögliche Bühne

Eine Chance zur Selbstempfehlung bietet sich bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Mit der japanischen Nationalmannschaft trifft Ito in Gruppe F auf die Niederlande, Schweden und Tunesien.

Ein starkes Turnier könnte dem Verteidiger neuen Schwung für seine Klubkarriere geben – möglicherweise auch fernab von München.