Tennis-Altmeister Novak Djokovic ist sein verspäteter Einstieg in die Sandplatz-Saison missglückt.

Der 38-jährige Serbe unterlag in der zweiten Runde des Masters-1000-Turniers von Rom dem 18 Jahre jüngeren kroatischen Qualifikanten Dino Prizmic nach 2:15 Stunden 6:2,2:6,4:6.

Djokovic hatte seit seiner Niederlage Anfang März im Achtelfinale von Indian Wells pausiert, ließ die 1000er-Turniere in Miami, Monte Carlo und Madrid aus.

Prizmic bezwingt sein Vorbild

"Er ist mein Idol. Es war heute definitiv ein großartiges Match von mir. Ich habe unglaublich gespielt", sagte Prizmic nach dem größten Sieg seiner jungen Karriere.

Djokovic, 24-facher Gewinner von Grand-Slam-Turnieren und Finalist der heurigen Australian Open, reist somit unverhofft mit sehr wenig Spielpraxis zu den am 24. Mai beginnenden French Open.

Vorstellbar ist, dass der Serbe wie in den vergangenen Jahren noch bei den Genf Open antritt. Ebenda hat der "Djoker" im Vorjahr seinen 100. Titel auf der ATP-Tour geholt.