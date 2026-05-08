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Katy Perry und Co.! FIFA plant Mega-Shows bei WM 2026

Die WM soll nicht nur sportlich spektakulär werden: Die FIFA plant große Eröffnungsfeiern in allen Gastgeberländern – mit Stars wie Katy Perry oder Michael Bublé.

Katy Perry und Co.! FIFA plant Mega-Shows bei WM 2026 Foto: © GETTY
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Die FIFA plant bei der Fußball-Weltmeisterschaft nach einem Bericht der "New York Times" Eröffnungsfeiern in allen drei Gastgeberländern.

Im Aufgebot befindet sich ein Star-Ensemble rund um Katy Perry oder Michael Bublé.

Mexiko macht den Auftakt

Los geht es demnach beim Eröffnungsspiel des Turniers in Mexiko-Stadt, wo Mexiko am 11. Juni auf Südafrika trifft.

Dabei sollen die mehrfach mit dem Grammy ausgezeichnete mexikanische Rockband Mana sowie Popstar Alejandro Fernandez und Sängerin Belinda auftreten.

Kanada und die USA legen mit Shows nach

Kanada trifft bei seinem ersten Auftritt am 12. Juni in Toronto auf die Auswahl Bosnien-Herzegowinas, dafür seien neben dem kanadischen Sänger Bublé auch Alanis Morissette und Alessia Cara verpflichtet worden.

Das US-Team startet am 13. Juni in Los Angeles gegen Paraguay in die WM. Im Vorprogramm sollen neben Superstar Perry auch der Rapper Future sowie DJ Sanjoy auf der Bühne stehen.

Außerdem seien bei den Achtelfinalspielen am 4. Juli in Houston und Philadelphia besondere Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung der USA vorgesehen.

Seit seiner Rückkehr ins Amt hat Präsident Donald Trump mehrere Maßnahmen ergriffen, um Veranstaltungen rund um "America 250" voranzutreiben.

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