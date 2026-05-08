Trotz SGE-Blitzstart: Dortmund besiegt Eintracht nach Rückstand

Borussia Dortmund ist deutscher Vizemeister.

Die Schwarz-Gelben feiern beim Abschied von Julian Brandt am 33. Spieltag der deutschen Bundesliga im Signal-Iduna-Park einen 3:2-Heimsieg über Eintracht Frankfurt und können damit nicht mehr von Platz zwei verdrängt werden.

Eintracht mit früher Führung

Dabei erwischen die Gäste einen Blitz-Start: Can Uzun besorgt nach Vorlage von Mahmoud Dahoud die frühe Führung nach 80 Sekunden.

Die Dortmunder brauchen rund eine Viertelstunde, um ins Spiel zu kommen, Samuele Inacio scheitert mit einem etwas zu zentral gesetzten Kopfball an Michael Zetterer.

Im Anschluss schraubt der BVB die Itensität nach oben, doch beißt sich zunächst lange die Zähne an der Frankfurter Hintermannschaft aus. Kurz vor dem Seitenwechsel drehen die Gastgeber das Spiel aber binnen weniger Minuten.

Serhou Guirassy ist erst bei einem Stanglpass von Julian Ryerson knapp vor dem Gegenspieler am Ball und trifft zum Ausgleich (42.), in der Nachspielzeit schiebt Nico Schlotterbeck zur Führung ein (45.+1).

Youngster Inacio mit Tor-Premiere

Auch in Halbzeit zwei ist die Borussia das bessere Team, Frankfurt-Schlussmann Zetterer kann sich gegen Ryerson beweisen (60.), auf der Gegenseite zwingt Uzun Gregor Kobel zu einer Parade (62.).

Während sich die Gäste immer mehr festigen, sorgt Inacio für die Vorentscheidung: Der Youngster trifft mit seiner Tor-Premiere zum 3:1 (72.).

In der Schlussphase macht der eingewechselte Jonathan Burkardt die Partie noch einmal spannend, die Dortmunder bringen den Sieg aber über die Zeit und fixieren damit Rang zwei.

Neben Brandt dürfen sich auch Salih Özcan, der Marcel Sabitzer in der 78. Minute ersetzt, und Niklas Süle (Karriereende) noch einmal von den BVB-Fans verabschieden. Carney Chukwuemeka ist nicht zum Einsatz gekommen.