Last-Minute-Party am Tivoli! Wacker dreht hitziges Tiroler Derby

Der FC Wacker Innsbruck macht den nächsten großen Schritt Richtung Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga.

Die Tiroler feiern in der 28. Runde der Regionalliga West vor mehr als 4.000 Zuschauern im Tivoli einen dramatischen 2:1-Heimsieg gegen den SC Imst und holen damit den vierten Liga-Sieg in Folge.

Vier Punkte fehlen den Innsbruckern aus den verbleibenden sechs Spielen noch zum endgültigen Meistertitel.

Patzt Verfolger SV Seekirchen am Samstag gegen die Altach Juniors, könnte Wacker den Titel bereits am kommenden Wochenende in Schwaz fixieren.

Imst schockt Wacker früh

Die Gäste aus Imst erwischen den besseren Start und gehen in der 16. Minute in Führung. Benjamin Kraft bringt den SC Imst überraschend mit 1:0 in Front.

In weiterer Folge entwickelt sich eine intensive und hitzige Partie, in der der Schiedsrichter insgesamt neun Gelbe Karten verteilt.

Gelb-Rot als Wendepunkt

In der 70. Minute schwächen sich die Gäste schließlich selbst entscheidend. Christoph Eller sieht nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte und bringt Imst in Unterzahl.

Die Innsbrucker nutzen die numerische Überlegenheit in der Schlussphase konsequent aus. Joker Rami Tekir sorgt in der 78. Minute zunächst für den Ausgleich zum 1:1.

Doch damit nicht genug: In der dritten Minute der Nachspielzeit sticht noch ein weiterer Joker. Anderson Agustin Rodriguez Arteaga trifft spät zum 2:1-Sieg und lässt das Tivoli beben.

Trainer Sebastian Siller beweist damit ein goldenes Händchen und hält Wacker voll auf Aufstiegskurs.