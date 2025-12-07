Diesen Rat gibt Verstappen seinem Nachfolger Norris

Mit Tränen der Freude und reichlich Schampus hat Lando Norris in Abu Dhabi seinen ersten Formel-1-WM-Titel gefeiert. Dem Briten reichte im McLaren am Sonntag beim finalen Grand Prix auf dem Yas Marina Circuit Rang drei für die Krone in der Königsklasse des Motorsports.

Den Sieg holte sich Red-Bull-Pilot Max Verstappen vor Oscar Piastri, der Niederländer blieb jedoch in der Gesamtwertung zwei Zähler hinter Norris und ist somit nach vier WM-Triumphen entthront.

Für Verstappen waren 421 WM-Punkte zu wenig, er verpasste seine fünfte WM-Krone in Serie. Das hat bisher nur Michael Schumacher geschafft.

Verstappen: "Die erste Saisonhälfte war nicht optimal"

"Wir waren stark und dominant, das ist das Positive von diesem Wochenende. Das, was wir die letzten Monate geschafft haben, ist unglaublich. Dass wir am Ende nur zwei Punkte hinten sind, das ist schade", erklärte Verstappen im "Sky"-Interview und wusste, wo die fehlenden Punkte zu suchen sind: "Das ist auch natürlich, weil die erste Saisonhälfte nicht optimal war. Aber dann in der zweiten Saisonhälfte haben wir, glaube ich, einen guten Job gemacht."

Die Wende sei letztlich zu spät gekommen. Daher gratulierte Verstappen einem Konkurrenten fair und riet ihm: "Es ist wichtig, dass er mit seiner Familie und seinem Team feiert. Immer wenn man etwas zum ersten Mal schafft, ist das etwas sehr Besonderes."

Sein Mentor Helmut Marko findet ebenfalls gute Worte: "Letztlich, muss man sagen, ist Lando Norris ein würdiger Weltmeister."

Piastri: "Ich würde nicht sagen, dass ich glücklich bin"

Norris' Teamkollege Piastri zog eine gemischte Bilanz. "Ich würde nicht sagen, dass ich glücklich bin. Ich bin aber auch nicht traurig. Es war eine unglaubliche Saison im Vergleich zu den ersten zwei Jahren, die ich in der Formel 1 hatte. Das war definitiv ein riesiger Schritt nach vorne. Es gibt immer noch Schritte zu gehen, aber es war auch eine sehr verdiente Weltmeisterschaft von Lando."