Lando Norris krönt sich zum Formel-1-Champion 2025!

Lando Norris setzt sich die WM-Krone auf!

Der McLaren-Pilot bejubelt nach einem dritten Platz hinter dem Rennsieger Max Verstappen (Red Bull) und Oscar Piastri (McLaren) seinen ersten WM-Titel.

Norris fixiert damit den ersten F1-Fahrertitel für McLaren seit jenem von Lewis Hamilton 2008 in Brasilien. Zudem löst der Brite auch Verstappen nach vier WM-Titeln in Folge als Champion ab.

Norris verliert den Start, kontrolliert aber das Rennen

Norris bleibt zunächst in der Startphase gegen Verstappen, der den Grand Prix von der Pole aus in Angriff nimmt, hinter dem Niederländer. Zudem setzt sich Piastri auch am Briten vorbei.

Daraufhin wird Norris über längere Zeit von Charles Leclerc (Ferrari) unter Druck gesetzt, aber er bleibt vor dem Monegassen. Verstappen dominiert hingegen den Grand Prix, versucht allerdings nicht, das Feld einzubremsen.

Norris ebnet sich am Podium den Weg zum Titel

Der Brite behält bis zum Rennende die Nerven und baut seinen Vorsprung letztlich souverän zu Leclerc auf. Letztlich fährt er mit dem dritten Platz den WM-Titel entgegen.

Neben dem WM-Trio landen Charles Leclerc (4./Ferrari), George Russell (5./Mercedes), Fernando Alonso (6./Aston Martin), Esteban Ocon (7./Haas), Lewis Hamilton (8./Ferrari), Nico Hülkenberg (9./Sauber) und Lance Stroll (10./Aston Martin) die letzten WM-Punkte der Saison.

Verstappen verpasst knapp die Krönung

Somit holt sich Norris mit 423 Punkten und einem äußerst knappen Vorsprung von zwei Zählern auf Verstappen (421) den WM-Titel. Der Niederländer gewinnt wohl sechs der letzten neun WM-Rennen, muss sich aber letztlich geschlagen geben. Oscar Piastri (410) landet auf dem dritten WM-Platz.