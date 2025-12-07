"Unglaublich! Surreal!" Norris bejubelt seinen ersten WM-Titel

Lando Norris ist am Ziel seiner Träume!

Der McLaren-Pilot konnte sich mit dem dritten Platz in Abu Dhabi seinen ersten WM-Titel holen. Damit beendet er mit einem hauchdünnen Vorsprung von zwei WM-Punkten eine Verstappen-Ära.

Der Red Bull-Star muss sich nach vier WM-Titeln in Folge letztlich im WM-Kampf geschlagen geben, obwohl er sechs der letzten neun Rennen gewann.

Erster McLaren-Titel seit Hamilton

Klarerweise bejubelt der 26-Jährige seinen WM-Titel ausgelassen. "Es ist unglaublich und ziemlich surreal. Davon habe ich schon sehr, sehr lange geträumt", so Norris im Interview mit Jenson Button, dem Weltmeister von 2009. Dieser ist einer von nur drei Piloten, die länger bis zu ihrem ersten WM-Titel brauchten als Norris.

"Es ist ein unglaubliches Gefühl. Es war ein langes Jahr. Wir haben es geschafft", erklärte der McLaren-Pilot. Für den Briten ist es der WM-Premierentitel, bei McLaren eine Rückkehr nach 17 langen Jahren auf den WM-Thron.

Lewis Hamilton sicherte dem britischen Rennstall in Brasilien im legendären Saisonfinale 2008 gegen Felipe Massa als letzter McLaren-Pilot den WM-Titel.

War das Monza-Manöver letztlich ausschlaggebend?

Bei einer F1-Saison über 24 Saisonrennen ist es natürlich schwierig, den ausschlaggebenden Grund für einen WM-Titel zu finden. Eine Aktion spielt aber ganz klar eine Hauptrolle.

Beim 16. Saisonrennen in Monza unterlief der McLaren-Boxencrew ein großes Missgeschick. Norris fiel nach einem Boxenstopp-Patzer hinter Piastri zurück. Verstappen fuhr dabei dem Rennsieg entgegen, aber Piastri und Norris sorgten für einen Platztausch aus.

Damit bekam Norris als Zweiter in Monza drei WM-Punkte mehr. Somit verhalf Piastri damit Norris zum WM-Champion, denn der Brite fixierte seinen WM-Titel in Abu Dhabi mit einem Vorsprung von lediglich zwei Zählern.