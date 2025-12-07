Formel 1: Sie wurden öfter als ein Mal Weltmeister

Max Verstappen hat es geschafft!

Der Niederländer ist zum vierten Mal Formel-1-Weltmeister und lässt damit u.a. die österreichische Legende Niki Lauda hinter sich. Der Red-Bull-Pilot ist in der Geschichte nun einer von nur sechs Fahrern, der vier oder mehr Titel eingefahren hat.

Im Zuge des Verstappen-Triumphs zeigt euch LAOLA1 alle Fahrer, die mehr als einen Titel erringen konnten und wo sich der 27-Jährige in der ewigen Bestenliste einreiht: