Formel 1 LIVE: Die WM-Entscheidung! Das Rennen in Abu Dhabi

In Abu Dhabi entscheidet sich, wer Weltmeister der Formel 1 2025 wird (ab 14:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Die besten Karten hat Lando Norris, der mit einem Podestplatz aus eigener Kraft Weltmeister wäre. Allerdings holte sich Max Verstappen vor dem McLaren-Duo die Pole Position.

Oscar Piastri muss auf Patzer hoffen, um seine kleine WM-Chance noch nutzen zu können. Wer wird wie Weltmeister? Die Szenarien>>>

Der Grand Prix von Abu Dhabi im LIVE-Ticker: