Formel 1 LIVE: Die WM-Entscheidung! Das Rennen in Abu Dhabi
Max Verstappen, Lando Norris oder Oscar Piastri - wer wird F1-Weltmeister 2025? Das entscheidende Rennen im LIVE-Ticker:
In Abu Dhabi entscheidet sich, wer Weltmeister der Formel 1 2025 wird (ab 14:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>).
Die besten Karten hat Lando Norris, der mit einem Podestplatz aus eigener Kraft Weltmeister wäre. Allerdings holte sich Max Verstappen vor dem McLaren-Duo die Pole Position.
Oscar Piastri muss auf Patzer hoffen, um seine kleine WM-Chance noch nutzen zu können. Wer wird wie Weltmeister? Die Szenarien>>>