Formel 1 LIVE: Die WM-Entscheidung! Das Rennen in Abu Dhabi

Max Verstappen, Lando Norris oder Oscar Piastri - wer wird F1-Weltmeister 2025? Das entscheidende Rennen im LIVE-Ticker:

Formel 1 LIVE: Die WM-Entscheidung! Das Rennen in Abu Dhabi Foto: © GETTY
In Abu Dhabi entscheidet sich, wer Weltmeister der Formel 1 2025 wird (ab 14:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Die besten Karten hat Lando Norris, der mit einem Podestplatz aus eigener Kraft Weltmeister wäre. Allerdings holte sich Max Verstappen vor dem McLaren-Duo die Pole Position.

Oscar Piastri muss auf Patzer hoffen, um seine kleine WM-Chance noch nutzen zu können. Wer wird wie Weltmeister? Die Szenarien>>>

Der Grand Prix von Abu Dhabi im LIVE-Ticker:

Die Fahrer mit den meisten F1-Rennsiegen

#28 - Lando Norris (Großbritannien)
#28 - Rubens Barrichello (Brasilien)

