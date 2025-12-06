Mit "Bummelaktion" zum WM-Titel? Verstappen "braucht Glück"

Max Verstappen hält die WM-Chance stark am Leben!

Der Red Bull-Star pilotierte seinen Boliden bei der Qualifikation für das WM-Saisonfinale am Yas Marina Curcuit auf den ersten Startplatz. Damit verschaffte sich der 28-Jährige eine starke Ausgangsposition für den Rennstart am Sonntag.

Ergebnis des Qualifyings >>>

Dennoch hat WM-Leader Lando Norris den WM-Titel weiterhin in der eigenen Hand. Der Brite wird nach dem zweiten Platz in der Quali (+0,201) neben dem Niederländer in der ersten Startreihe den Grand Prix in Angriff nehmen. Norris benötigt nämlich, unabhängig von den Resultaten von Verstappen und Oscar Piastri (McLaren), einen Podestplatz, um sich erstmals zum Champion zu krönen.

Verstappen nach Pole: "Unglaublich glücklich, aber wir brauchen Glück"

Der vierfache Champion war nach der Pole Position natürlich äußerst zufrieden. "Ich bin unglaublich glücklich, auf dem ersten Platz zu stehen", so Verstappen. Allerdings weiß natürlich auch er, dass Red Bull auf Schützenhilfe angewiesen ist.

"Wir brauchen ein bisschen Glück mit dem, was hinter uns passiert", fügte der Niederländer hinzu. Auch Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko hofft auf Unterstützung von anderen Piloten. "Zwischen uns und den McLaren, da wäre es gut, wenn wir noch jemanden dazwischen hätten", weiß auch der 82-Jährige.

Nimmt sich Verstappen nun Hamilton zum Vorbild?

Vor neun Jahren war die Ausgangsposition vor dem GP in Abu Dhabi ähnlich. Dabei gipfelte der WM-Kampf 2016 von den beiden Mercedes-Konkurrenten Lewis Hamilton und Nico Rosberg in eine höchst umstrittenen Situation. Hamilton lag vor dem GP, sowie Verstappen nun, zwölf Zähler hinter Rosberg.

Der Brite versuchte von der Führungsposition aus mit einer "Bummelaktion" das gesamte Feld hinter Rosberg einzubremsen. Sein Ziel war es natürlich, dass ein anderer Pilot letztlich Rosberg noch überholt. Allerdings behielt Rosberg die Nerven und krönte sich vor seinem Karriereende zum Champion.

Norris: "Ich möchte trotzdem gewinnen"

Lando Norris möchte hingegen im Vorraus nichts von einer möglichen Taktik ohne Rennsieg wissen. "Ich möchte trotzdem gewinnen", stellte der Brite klar. "Natürlich bin ich enttäuscht, dass ich mir nicht die Pole Position sicher konnte", fügte der WM-Spitzenreiter hinzu.

Für Oscar Piastri sind die Titelchancen indes sehr gering geworden. Der Australier muss nämlich 16 bzw. 12 Punkte auf Norris und Verstappen aufholen. Zudem nimmt der Australier den Grand Prix hinter beiden WM-Anwärtern nur vom dritten Startplatz aus in Angriff.

Daher scheint eine Stallorder nun zugunsten von Norris durchaus realistisch. "Ich weiß noch nicht genau, was vor mir erwartet wird. Aber solange weder Lando (Anm. Norris), noch Max (Anm. Verstappen), vor mir die Ziellinie überqueren, habe ich noch eine Chance auf den Titel", so der 24-Jährige.

Das große WM-Saisonfinale steht nun am Sonntag ab 14:00 Uhr in Abu Dhabi an (im LIVE-Ticker).