"Nicht die 33": Verstappen erhält neue Startnummer

"Es wird nicht die Nummer 33 sein."

Max Verstappen wird ab der kommenden Saison nicht zu der Startnummer zurückkehren, mit der er bis zu seinem ersten Weltmeister-Titel gefahren ist. Das bestätigt der Niederländer gegenüber Viaplay:

"Meine Lieblingsnummer ist schon immer die Drei gewesen, abgesehen von der Nummer eins. Jetzt können wir wechseln."

Nach den Regeländerungen der FIA, dass Fahrer während ihrer Karriere die Nummern in der Formel 1 ändern dürfen, hat der 28-Jährige nun die Erlaubnis zum Wechsel vom Weltverband erhalten.

Von der Einführung der permanenten Starnummern an im Jahr 2014 bis vergangenes Jahr ist Daniel Ricciardo mit der Nummer drei gefahren.