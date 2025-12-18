NEWS

"Nicht die 33": Verstappen erhält neue Startnummer

Der entthronte Weltmeister hat die Änderung der Startnummer nun selbst bestätigt.

"Nicht die 33": Verstappen erhält neue Startnummer Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

"Es wird nicht die Nummer 33 sein."

Max Verstappen wird ab der kommenden Saison nicht zu der Startnummer zurückkehren, mit der er bis zu seinem ersten Weltmeister-Titel gefahren ist. Das bestätigt der Niederländer gegenüber Viaplay:

"Meine Lieblingsnummer ist schon immer die Drei gewesen, abgesehen von der Nummer eins. Jetzt können wir wechseln."

Nach den Regeländerungen der FIA, dass Fahrer während ihrer Karriere die Nummern in der Formel 1 ändern dürfen, hat der 28-Jährige nun die Erlaubnis zum Wechsel vom Weltverband erhalten.

Von der Einführung der permanenten Starnummern an im Jahr 2014 bis vergangenes Jahr ist Daniel Ricciardo mit der Nummer drei gefahren.

Die Fahrer mit den meisten F1-Rennsiegen

#28 - Lando Norris (Großbritannien)
#28 - Rubens Barrichello (Brasilien)

Slideshow starten

32 Bilder

Mehr zum Thema

Zieht es Ex-LASK-Stürmer nach Kroatien?

Zieht es Ex-LASK-Stürmer nach Kroatien?

Deutsche Bundesliga
Ski Alpin heute: Abfahrt der Männer in Gröden

Ski Alpin heute: Abfahrt der Männer in Gröden

Ski Alpin
Mit falschen Infos gefüttert: Flick überführt Kabinen-Maulwurf

Mit falschen Infos gefüttert: Flick überführt Kabinen-Maulwurf

International
2
Nächster Rückschlag für ÖSV-Pechvogel Hacker

Nächster Rückschlag für ÖSV-Pechvogel Hacker

Ski Alpin
2
Dieser Sender zeigt Rapids Gastspiel in Mostar

Dieser Sender zeigt Rapids Gastspiel in Mostar

Conference League
5
Bittere Heimpleite für Kaspers Red Wings

Bittere Heimpleite für Kaspers Red Wings

NHL
Nach wenigen Monaten: Trainer-Aus für Ancelotti-Sohn

Nach wenigen Monaten: Trainer-Aus für Ancelotti-Sohn

International
2
Kommentare

Kommentare

Motorsport Formel 1 Red Bull Racing Lando Norris Max Verstappen Daniel Ricciardo