HSK Zrinjski Mostar ZRISK Rapid Wien SCR
Heute 21:00 Uhr
NEWS
Dieser Sender zeigt Rapids Gastspiel in Mostar
Rapid bestreitet in Bosnien das letzte Europacup-Spiel in dieser Saison. Auf diesem Sender wird die Partie gegen Mostar übertragen. TV-News:
Für den SK Rapid geht mit der Auswärtspartie bei Zrinjski Mostar (21:00 Uhr) die Europacup-Saison zu Ende.
Die noch punktelosen Hütteldorfer sind um einen versöhnlichen Abschluss bemüht und wollen zumindest die Rote Laterne am letzten Spieltag der Ligaphase in der UEFA Conference League abgeben.
Für Interimscoach Stefan Kulovits ist es gleichzeitig die letzte Möglichkeit für ein Bewerbungsschreiben als dauerhafte Trainerlösung.
Übertragen wird das Rapid-Gastspiel in Bosnien und Herzegowina von Canal+, Sendestart ist um 20:00 Uhr.