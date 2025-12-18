Dieser Sender zeigt Rapids Gastspiel in Mostar

Für den SK Rapid geht mit der Auswärtspartie bei Zrinjski Mostar (21:00 Uhr) die Europacup-Saison zu Ende.

Die noch punktelosen Hütteldorfer sind um einen versöhnlichen Abschluss bemüht und wollen zumindest die Rote Laterne am letzten Spieltag der Ligaphase in der UEFA Conference League abgeben.

Für Interimscoach Stefan Kulovits ist es gleichzeitig die letzte Möglichkeit für ein Bewerbungsschreiben als dauerhafte Trainerlösung.

Übertragen wird das Rapid-Gastspiel in Bosnien und Herzegowina von Canal+, Sendestart ist um 20:00 Uhr.