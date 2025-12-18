Ist das bitter!

Erst vor wenigen Wochen feierte ÖSV-Ass Felix Hacker sein Ski-Comeback, nachdem sich der 26-Jährige in Kitzbühel das Kreuzband gerissen hatte.

Nun schlägt der Verletzungsteufel in Gröden erneut zu: Nach einem Sprung im Training verspürte Hacker ein komisches Gefühl im linken Knie.

Nächster Ausfall für ÖSV-Team

"Nach der Landung hatte ich sofort ein ungutes Gefühl im Knie. Zunächst dachte ich, es sei nicht so schlimm, deshalb bin ich noch ins Ziel gefahren. Die Diagnose ist natürlich extrem bitter", so Hacker laut "Krone".

Nach Zielankunft und anschließender Untersuchung in St. Ulrich stand dann jene Diagnose: Meniskusriss im linken Knie.

Der gebürtige Lavanttaler muss erneut eine Zwangspause einlegen - wie lange ist noch nicht absehbar. Damit fällt neben Stefan Eichberger, der sich einen vorderen Kreuzbandriss im rechten Knie zuzog, die nächste ÖSV-Hoffnung aus.