Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET
Utah Hockey Club Utah Hockey Club UTA
Endstand
1:4
0:0 , 0:2 , 1:2
  • Emmitt Finnie
  • Clayton Keller
  • Jack McBain
  • Dylan Guenther
  • Kevin Stenlund
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Bittere Heimpleite für Kaspers Red Wings

Der ÖEHV-Legionär bleibt bei der 1:4-Pleite ohne Scorerpunkt.

Bittere Heimpleite für Kaspers Red Wings Foto: © GETTY
Textquelle: © APA/LAOLA.at
Kommentare

Marco Kasper hat mit den Detroit Red Wings in der National Hockey League eine Heimniederlage kassiert.

Gegen Utah Mammoth mussten sich die Red Wings mit 1:4 geschlagen geben.

Kasper blieb erneut ohne Scorerpunkt, den einzigen Treffer für die Hausherren erzielte Emmitt Finnie im dritten Drittel zum zwischenzeitlichen 1:2.

Für Detroit war es erst die zweite Niederlage nach regulärer Spielzeit in den vergangenen zehn Partien.

In der Tabelle der Eastern Conference bleiben die Red Wings mit 41 Punkten auf Rang drei, Utah ist in der Western Conference Neunter.

