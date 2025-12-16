NEWS
Fix! Europäische Rennstrecke feiert Comeback in der Formel 1
Nach sechs Jahren kehrt der Grand Prix von Portugal zurück in die "Königsklasse des Motorsports".
Der Formel-1-Rennkalender bekommt Zuwachs aus Europa!
Wie die Rennserie via Social Media verkündet, kehrt der Grand Prix von Portugal für die Saisons 2027 und 2028 zurück.
Erneut findet der GP auf dem Autodromo Internacional do Algarve in Portimao statt. Dort fand bereits 2020 und 2021 jeweils ein F1-Rennen statt.
Insgesamt wurde der GP von Portugal, an verschiedenen Orten, 18 Mal in der Formel 1 ausgerichtet.