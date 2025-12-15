NEWS

Formel 1: So heißt das neue Audi-Team

In der kommenden Saison wird Audi in die Formel 1 einsteigen - so soll das Team heißen, das ist der Termin für die Präsentation:

Der in der kommenden Saison in die Formel 1 einsteigende Autobauer Audi verrät immer mehr Details vor seiner Premiere.

Der Rennstall heißt offiziell Audi Revolut F1 Team. Revolut ist ein Finanz-Unternehmen aus London. In welchen Farben die neuen, am Standort des Vorgängerteams Sauber gefertigten Autos daherkommen, ist noch nicht offiziell. Die Vorstellung ist am 20. Jänner in Berlin geplant.

Audi ist einer von drei Herstellern, die kommende Saison neu in der Königsklasse des Motorsports dabei sind. Die Stammfahrer werden der Deutsche Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto aus Brasilien sein.

