Zieht es Ex-LASK-Stürmer nach Kroatien?

Marin Ljubicic spielt bei Union Berlin bislang noch keine große Rolle. Folgt ein Wechsel des 23-Jährigen zum kroatischen Meister?

Geht die Zeit von Marin Ljubicic bei Union Berlin bereits im Winter zu Ende?

Nach einem Bericht der "Bild" könnte dies tatsächlich der Fall sein, denn der 23-Jährige spielt aktuell keine allzu wichtige Rolle bei den Köpenickern und könnte den Bundesligisten im kommenden Wintertransferfenster verlassen.

Als konkretes Ziel soll dabei HNK Rijeka, der kroatische Meister, im Gespräch sein. Ljubicic soll sich mit Geschäftsführer Profifußball Horst Heldt getroffen haben, um die weitere Zusammenarbeit zu besprechen, wie es weiter heißt.

Noch kein Saisoneinsatz für Union

Die Tatsache, dass der kroatische Ex-U21-Teamspieler noch keinen Einsatz in der laufenden Spielzeit verbucht hat, befeuern jene Transfergerüchte.

Ob ein Wechsel nach Rijeka tatsächlich Realität werden kann, dürften die kommenden Wochen zeigen.

Für Union bestritt Ljubicic, der im vergangenen Winter vom LASK gekommen war, erst 13 Partien. Dabei glückten ihm je ein Tor und Assist.

