Nach wenigen Monaten: Trainer-Aus für Ancelotti-Sohn

Der Sohn von Star-Coach Carlo Ancelotti war erst vergangenen Sommer bei Botafogo engagiert worden. Nun fand die Zusammenarbeit ein jähes Ende.

Nach wenigen Monaten: Trainer-Aus für Ancelotti-Sohn Foto: © GETTY
So schnell die erste Station als Cheftrainer für Davide Ancelotti begonnen hat, so schnell ist diese nun wieder vorüber.

Der Sohn von Brasiliens Cheftrainer Carlo Ancelotti wurde erst im Juli beim brasilianischen Erstligisten Botafogo vorgestellt, der den 36-Jährigen nun prompt vor die Tür setzt.

Zwar führte er den Meister der Vorsaison auf einen soliden sechsten Rang, der zur Teilnahme an der südamerikanischen Copa Libertadores berechtigt.

Dennoch entschied sich Botafogo den Italiener nach 33 Partien und einem Punkteschnitt von 1,67 zu entlassen. Wohin es Ancelotti als nächstes ziehen wird, blieb zunächst offen.

