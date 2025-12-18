Yesterday, Hansi Flick told a player he suspected of leaking information to the press that Szczesny was starting vs Guadalajara, and the player was confirmed to be the mole in the dressing room.— Rafael Hernández (@RafaelH117) December 17, 2025
Mit falschen Infos gefüttert: Flick überführt Kabinen-Maulwurf
Seit längerem kommen Mannschaftsinterna aus der Barcelona-Kabine an die Öffentlichkeit - nun dürfte Hansi Flick den Maulwurf überführt haben.
Der FC Barcelona dürfte dem Kabinen-Maulwurf auf die Schliche gekommen sein.
Trainer Hansi Flick scheint den Übeltäter, laut dem Journalisten Rafael Hernandez, hinters Licht geführt zu haben.
Der Deutsche habe vor der Copa-del-Rey-Partie gegen Drittligist Guadalajara (zum Spielbericht>>>) der Person berichtet, dass Wojciech Szczesny das Tor hüten wird.
Im Kasten ist schlussendlich aber Marc-Andre ter Stegen gestanden, der sein Comeback nach überstandener Rückenverletzung gefeiert hat.
Um wen es sich bei dem Maulwurf handelt, hat Barca nicht kommuniziert.