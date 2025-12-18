Mit falschen Infos gefüttert: Flick überführt Kabinen-Maulwurf

Der FC Barcelona dürfte dem Kabinen-Maulwurf auf die Schliche gekommen sein.

Trainer Hansi Flick scheint den Übeltäter, laut dem Journalisten Rafael Hernandez, hinters Licht geführt zu haben.

Der Deutsche habe vor der Copa-del-Rey-Partie gegen Drittligist Guadalajara (zum Spielbericht>>>) der Person berichtet, dass Wojciech Szczesny das Tor hüten wird.

Im Kasten ist schlussendlich aber Marc-Andre ter Stegen gestanden, der sein Comeback nach überstandener Rückenverletzung gefeiert hat.

Um wen es sich bei dem Maulwurf handelt, hat Barca nicht kommuniziert.