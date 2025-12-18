NEWS

Ski Alpin LIVE: Nebel verzögert Abfahrt der Männer in Gröden

Im italienischen Val Gardena geht es für die Speed-Spezialisten bei der ersten von zwei Abfahrten von Gröden zur Sache. LIVE-Infos:

Ski Alpin LIVE: Nebel verzögert Abfahrt der Männer in Gröden Foto: © GEPA
In der zweiten Saisonabfahrt geht es für die Speed-Spezialisten des Alpinen Skiweltcups nach Gröden. Gefahren wird jedoch auf verkürzter Strecke. Wegen Nebels verzögert sich der Start, derzeit geplanter Beginn ist um 12:30 Uhr (im LIVE-Ticker >>>).

Nach der Absage der zweiten Abfahrt in Beaver Creek hält die erste von zwei Abfahrten im italienischen Val Gardena nun als Ersatz her, in die Dominator Marco Odermatt nach seinem Auftaktsieg erneut als Favorit ins Rennen geht.

Aus ÖSV-Sicht hinkt man noch etwas hinterher - Vincent Kriechmayr und Stefan Eichberger hielten mit den Plätzen fünf und sieben die rot-weiß-rote Ehre nur bedingt hoch.

Bei der ersten von zwei Gröden-Abfahrten soll sich dies ändern und die Spitze angegriffen werden.

LIVE-Ticker:

