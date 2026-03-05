Formel-1-Saison 2026: Enges Mittelfeld - Kann Audi überraschen?

Perfekt gelaufen sind die Testfahrten nicht, im Gegensatz zur Konkurrenz aber doch recht erfolgreich.

In Barcelona hat man beim Shakedown an den ersten beiden Testtagen insgesamt nur 95 Runden abgespult. Während Williams gar nicht und Aston Martin am letzten Drücker aufgetaucht ist, haben "die vier Ringe" am letzten Tag 148 Runden gedreht.

Bei den offiziellen Tests in Bahrain hatte Audi zu Beginn noch Probleme beim Handling, hat das aber in Woche zwei in den Griff bekommen. Außerdem scheint auch die Zuverlässigkeit des Wagens mitzuspielen. Einzig der Start bereitet dem Team noch Kopfzerbrechen.

Die Rundenzeiten können sich absolut sehen lassen: Am Ende klassiert man sich genau im Mittelfeld – Cadillac, Aston Martin und Williams dürfte man definitiv hinter sich lassen, mit dem restlichen Mittelfeld scheint man auf Augenhöhe zu sein.

Prognose

Die Testfahrten sind nicht fehlerlos über die Bühne gegangen, am Ende scheint man aber auf Augenhöhe mit Alpine und Haas im vorderen Mittelfeld zu liegen. Damit sollte man sogar um Punkte fahren können. Podestplätze scheinen aber eher außer Reichweite zu liegen.

Dass man im Mittelfeld liegt, hat aber auch etwas damit zu tun, dass die Konkurrenz schwächelt. Speziell Williams und Aston Martin haben keinen guten Eindruck hinterlassen.