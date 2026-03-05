Formel-1-Saison 2026: Chaos-Zustand bei Cadillac und Aston Martin

Über 500 Grand-Prix-Starts bringt die Fahrerpaarung Valtteri Bottas/Sergio Perez mit zu Cadillac. Beide haben etliche Jahre in der Formel 1 absolviert und dadurch so einige Entwicklungsprozesse miterlebt. Viel Input also, der für den Neueinsteiger bestimmt nicht zum Nachteil wird. Mit Zhou Guanyu bekleidet ein Ex-Formel-1-Pilot die Rolle des Ersatzfahrers.

Teamchef Graeme Lowdon kennt sich auf der Führungsebene bereits aus, so war er verantwortlich für die einstigen Rennställe Virgin (2010-2011) sowie Marussia (2012-2015).

Nick Chester, der bereits bei Renault als technischer Direktor fungierte, übernahm diese Rolle nun bei Cadillac. Mit John McQuilliam als Chefdesigner holte man sich einen weiteren erfahrenen Mann ins Boot. So stand der Brite etwa im Dienste von Williams, Arrows, Jordan oder Marussia.

Perez: "Balance fühlt sich gut an"

Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr gibt es ohne Vorgänger natürlich nicht, weshalb wir gleich auf die bisherigen Daten des Cadillac MAC-26 blicken.

Von einem Neuling kann man sich freilich nicht erwarten, dass dieser allen anderen um die Ohren fährt. Basierend auf den reinen Ergebnissen fällt die Bilanz dennoch eher ernüchternd aus: Wenige Kilometer, viele Probleme und langsame Zeiten. Es hätte durchaus besser laufen können.

Davon beunruhigen lässt man sich beim US-amerikanischen Rennstall aber nicht, so fühle sich Checo Perez zufolge die Balance des Boliden gut an. Lediglich am Abtrieb seien Mängel festzustellen - und das ist ein Problem, das man definitiv in den Griff kriegen kann.

Man müsse erst lernen, ein Auto zu entwickeln, heißt es. Sich in der Königsklasse des Motorsports einzufinden, lautet die Devise. Mit baldigen Erfolgserlebnissen ist zumindest bilanziell gesehen nicht zu rechnen.

Prognose:

Cadillac wird sich also - Stand jetzt - wohl oder übel den Kampf um die Rote Laterne mit Aston Martin liefern, was als Neuankömmling nicht verwerflich ist.

Schenkt man den Aussagen der Verantwortlichen Glauben, dann dürfte man im Verlauf der nächsten Wochen und Monate aber am Papier vielleicht kleine, für das Team selbst aber sehr bedeutsame Fortschritte bemerken.