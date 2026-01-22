Eine neue Ära: Das ändert sich 2026 in der Formel 1

2026 startet die Formel 1 in eine neue Ära.

Das aktuelle Sportjahr wird von Highlights wie den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo oder der Fußball-Weltmeisterschaft geprägt.

Dabei gerät die Königsklasse des Motorsports fast in den Hintergrund. Dennoch hat sie heuer so einiges zu bieten.

Neben dem für rot-weiß-rote Formel-1-Fans ohnehin fixen Termin in Spielberg gibt es in dieser Saison nämlich einige Neuerungen, die die Karten neu mischen und viel Spannung versprechen.

LAOLA1 liefert dir vor den am 26. Jänner beginnenden Testfahrten einen Überblick: Was ändert sich 2026? Und warum machen diese Neuerungen die Formel 1 noch attraktiver?

Erstmals seit 2016: Elf Teams am Start

Ein Novum, das es zuletzt 2016 gab: Der Grid besteht nicht aus zehn Teams mit 20 Fahrern, sondern aus elf Rennställen und damit 22 Fahrern.

Neben diesen neun bereits bekannten Mannschaften - McLaren, Mercedes, Red Bull Racing, Ferrari, Williams, Racing Bulls, Aston Martin, Haas sowie Alpine - gibt es einen völligen Neuling: der US-amerikanische Rennstall Cadillac.

Eigentlich wollte Ex-Pilot Michael Andretti mit seinem Familienrennstall als elftes Team in die Rennklasse einsteigen, dieses Vorhaben wurde aber von der Formel 1 abgelehnt. Um das Scheitern des Vorhabens zu verhindern, übernahm General Motors mit der Tochtermarke Cadillac - erfolgreich. Michael Andrettis Vater Mario Andretti ist als Vorstandsmitglied bei Cadillac integriert.