Erstes Training ausgelassen: Alonso erstmals Vater

Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso ist mit 44 Jahren erstmals Vater geworden.

"Für die Mutter und das Baby ist alles gut gelaufen. Es ist ein sehr glücklicher und besonderer Moment", bestätigte der Spanier dem Streamingdienst DAZN am Rande des Grand Prix von Japan. Alonso hält sein Privatleben weitgehend im Hintergrund, weshalb keine weiteren Details über die Geburt bekannt wurden.

Crawford ersetzt Alonso in FP1

Alonso war erst verspätet nach Suzuka gereist. Der Aston-Martin-Pilot ließ den offiziellen Medientag im Fahrerlager am Donnerstag aus und wurde im Auftakttraining am Freitag vom US-Amerikaner Jak Crawford ersetzt. Zum zweiten Training saß der zweimalige Weltmeister wieder in seinem Wagen.

"Ich habe Jetlag, weil ich morgens angekommen bin, das FP2 absolviert habe. Wir werden früh schlafen gehen, weil ich die Nacht in Europa ausgelassen habe", erzählte Alonso vor dem dritten Grand Prix des Jahres am Sonntag (ab 7:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Bereits viertes Kind für Alonsos Freundin

Für Alonsos Partnerin Melissa Jimenez (38), die als Journalistin bei DAZN arbeitet, ist es bereits das vierte Kind. Aus einer früheren Beziehung mit dem Fußballer Marc Bartra hat Jimenez bereits zwei Töchter und einen Sohn.

Im Fahrerlager ist Alonso als Vater nicht allein. Auch Nico Hülkenberg, der viermalige Weltmeister Max Verstappen und dessen ehemaliger Teamkollege Sergio Perez haben bereits Nachwuchs. "Man kann sich nie etwas vorstellen, es kommt, wie es kommt", meinte Alonso nach der Geburt. "Man hat Stress und macht sich Sorgen, dass alles gut geht."