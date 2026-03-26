Standpunkt – das Meinungsformat von LAOLA1 und HEUTE.

Zwei Redakteur:innen, zwei Blickwinkel, ein Thema – offen, kontrovers und mit klarer Meinung. Jeden Donnerstag steht ein neues Sportthema im Mittelpunkt, begleitet von einem User-Voting.

In Episode 20 dreht sich alles um die neue Formel-1-Saison. Neues Reglement, andere Motoren, Boost- und Overtake-Modi – die technische Revolution ist da, doch manche Fans und Fahrer fragen sich: Beeinträchtigen diese Änderungen das fahrerische Können und die DNA der Formel 1?

Moderator Alexander Ull diskutiert mit Max Rosmanith (HEUTE) und Patrick Gstettner (LAOLA1) über Chancen, Risiken und die Frage, ob die neue Ära die Faszination des Sports gefährdet.

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