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Piastri hält Mercedes-Duo im zweiten Japan-Training hinter sich

Bereits im ersten Training sind die McLaren knapp an den beiden Mercedes dran, im zweiten Training fährt Oscar Piastri die Bestzeit.

Piastri hält Mercedes-Duo im zweiten Japan-Training hinter sich Foto: © GETTY
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Das Weltmeister-Team McLaren meldet sich im Formel-1-Training von Japan an der Spitze zurück.

Dem Australier Oscar Piastri gelingt in der zweiten Übungseinheit in Suzuka die schnellste Runde des Tages. Der 24-Jährige verweist das favorisierte Mercedes-Duo Kimi Antonelli und George Russell auf die Plätze zwei und drei.

Titelverteidiger Lando Norris wird im zweiten McLaren Vierter. Max Verstappen (Red Bull) steckt weiter im Tief, er kommt nicht über Platz zehn hinaus.

Zuletzt beim Rennen in China hat McLaren noch eine große Enttäuschung erlebt, als beide Fahrer wegen technischer Probleme mit ihren Autos nicht starten konnten.

Ferraris auf Positionen fünf und sechs

Vor dem dritten Saisonlauf am Sonntag führt Silberpfeil-Fahrer Russell die Gesamtwertung mit vier Punkten Vorsprung vor seinem Teamkollegen Antonelli an.

Russell (28) hatte den Auftakt in Australien und den Sprint in China gewonnen, der erst 19-jährige Antonelli holte sich den Sieg beim Hauptrennen in Shanghai. Im ersten Training am Freitag hatte Russell die beste Zeit vorgelegt, Zweiter war Antonelli.

Mercedes hat unter dem neuen technischen Regelwerk der Formel 1, das seit dieser Saison gilt, offenbar bisher die besten Lösungen für seine Autos gefunden und gilt auch in Japan als Favorit.

Erste Verfolger waren bisher die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton, deren neuer Dienstwagen seine größte Stärke am Start hat. Im Training belegten die Ferrari die Plätze fünf und sechs.

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